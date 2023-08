Daniela Poggiali assolta Ma a processo va il primario

Imputati in un processo per il quale non solo la principale accusata è stata assolta in via definitiva. Ma quell’omicidio, almeno secondo quanto finora uscito dalla penna dei giudici, non è mai stato commesso. Un singolare quanto intricato caso giudiziario sta per affacciarsi in Corte d’Assise a Ravenna. L’appuntamento è per il 19 settembre quando il tribunale della città romagnola sarà chiamato a pronunciarsi sull’ultimo dei molti rivoli investigativi nati dalle indagini sull’operato della 50enne ex infermiera, Daniela Poggiali. Ma, sebbene il capo d’imputazione parli di lei, l’ex infermiera questa volta al massimo comparirà in aula come testimone. Sì, perché nel frattempo, al netto della terza Cassazione, è stata definitivamente assolta per la morte di una sua paziente, la 78enne Rosa Calderoni deceduta l’8 aprile del 2014 a poche ore dal ricovero all’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo. I giudici dovranno cioè concentrasi solo sull’allora primario, il 74enne Giuseppe Re, di origine siciliana ma residente a Bologna. E sull’allora caposala, la 68enne Cinzia Castellani, originaria di Copparo, nel Ferrarese, ma residente a Fusignano, nel Ravennate. L’accusa? Omicidio volontario con dolo eventuale.

Per la procura, pur a fronte dei tanti campanelli d’allarme, i due non avevano cioè adottato tutti quegli accorgimenti necessari a impedire all’allora infermiera Poggiali di uccidere la paziente con un’iniezione di potassio. Per questo fatto la Poggiali, dopo l’ergastolo rimediato in primo grado nel 2016 proprio in Corte d’Assise a Ravenna, è stata assolta in via definitiva il 23 gennaio scorso "perché il fatto non sussiste". Come dire che per i giudici non c’è stato nessun omicidio.

Ma ancora prima della irrevocabilità della sentenza per Poggiali – a margine di una gimcana giudiziaria per l’ex infermiera più unica che rara caratterizzata da ben tre appelli – il 15 novembre 2021 per ex primario ed ex caposala, la Corte ravennate, a sorpresa, in pochi minuti era uscita dalla camera di consiglio con un’assoluzione pronunciata ancora prima della partenza del processo e quindi solo sulla base della lettura del capo d’imputazione. Sorpresa generale e ricorso (accolto) della Procura ravennate, direttamente in Cassazione. Ed eccoci qua, con una nuova Assise sul caso Poggiali: nella quale però l’ex infermiera sarà spettatrice: al massimo testimone di una delle vicende giudiziarie più singolari della storia della Repubblica.

Andrea Colombari