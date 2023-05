Daniela Tartari in gara per le acconciature del film di Crialese

La 68esima edizione dei premi cinematografici David di Donatello andrà in onda questa sera alle 21,30 su RaiUno, visibile anche sulla piattaforma streaming RaiPlay e sarà presentata da Carlo Conti e Matilde Gioli. E anche quest’anno sul palco dei Lumina Studios di Roma, ci sarà un po’ di Bologna. Daniela Tartari, a dieci anni dal David conquistato nella categoria acconciature per Reality di Matteo Garrone, torna a gareggiare in cinquina, questa volta con L’immensità di Emanuele Crialese che gareggia anche per la miglior sceneggiatura originale e la miglior attrice, Penelope Cruz. Tartari è da tempo nel mondo del cinema, dopo aver esordito come parrucchiera nel salone bolognese di Orea Malià e dà il suo meglio nella ricostruzione di look d’epoca, grazie alla sua grande conoscenza storica. Siamo infatti nella Roma anni ’70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento ma il loro matrimonio è finito, non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. La più grande, 12 anni, rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio.

Torna in due cinquine anche il Diabolik dei Manetti Bros., il secondo film dedicato al genio del male intitolato ’Ginko all’attacco!’. Il brano ’Se mi vuoi’ di Diodato gareggia come ’Miglior canzone originale’ e per i migliori effetti visivi nomination a Simone Silvestri. Anche Dante di Pupi Avati ha una nomination per il trucco e il trucco prostetico con Federico Laurenti e Lorenzo Tamburini.

Benedetta Cucci