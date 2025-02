Daniela trovata morta nel letto. Il marito va a processo : "La uccise e simulò il suicidio"

Daniela Gaiani era stata trovata morta nel suo letto la mattina del 5 settembre del 2021. Impiccata alla testiera del letto: apparentemente un suicidio. Che ha da subito, però, destato sospetti negli inquirenti, convinti che in quella morte fosse coinvolto, come attore principale, il marito di lei, Leonardo Magri, 54 anni. Adesso, per l’uomo, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm Augusto Borghini, è stata fissata, al 28 marzo prossimo, l’udienza preliminare davanti al gip Andrea Salvatore Romito.

Daniela, 59 anni, era stata trovata morta nella sua casa di Castello d’Argile. A dare l’allarme ai carabinieri era stato proprio il marito, odierno imputato. Che, secondo l’accusa, dopo aver ammazzato la moglie strangolandola, aveva simulato il suicidio di lei. Il movente sarebbe sentimentale: l’uomo voleva vivere liberamente la relazione che da mesi aveva con un’altra donna. Queste le conclusioni a cui, dopo due anni e mezzo di indagini, erano arrivati carabinieri e Procura. Magri risponde di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale.

A incastrare il cinquantaquattrenne sarebbero state una serie di omissioni e bugie che l’uomo avrebbe detto per sviare le indagini. Quando quel 5 settembre fu sentito, riferì di essere tornato a notte fonda e di essersi messo a dormire vicino alla moglie, senza accorgersi fosse morta. Per i carabinieri, invece, la donna era stata uccisa altrove e il cadavere (tra l’altro rinvenuto in posizione anomala) era stato poi spostato per farlo trovare impiccato alla testiera del letto. Nella versione di Magri la moglie avrebbe usato una cintura in tessuto per impiccarsi, ma gli esami e le perizie hanno smentito questa ricostruzione: la donna era imbottita di alcol e farmaci antidepressivi, perciò non avrebbe avuto la forza di stringersi la cintura da sola. Il cinquantaquattrenne aveva inoltre riferito che la sera prima era stato a una sagra, mentre invece aveva passato la serata con l’amante. "Entrambi stavamo male per una relazione che aveva bisogno di una svolta", aveva spiegato la donna, sentita dai carabinieri. Insomma, per l’accusa lui uccise la moglie perché la considerava un ostacolo alla sua relazione extraconiugale. Magri, invece, "si è sempre professato innocente – le parole desuo avvocato, Ermanno Corso –. Respinge ogni accusa".

