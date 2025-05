Daniele Gattano al Dehon con ’Perestroika e Pancake’

Questa sera alle 21 Daniele Gattano arriva sul palco del Teatro Dehon con il suo nuovo spettacolo: ’Perestrojka e Pancake’, una parola russa e una americana per un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, messe in scena con l’ironia surreale che da sempre contraddistingue l’artista. Scritto dallo stesso Gattano con la collaborazione di Manuela Mazzocchi, lo show propone una serie di dubbi... ’esistenziali’, come ’ti fidi dei docciashampoo degli hotel?’ ’Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè?’. E ancora, al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain? In un Paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Mussolini, e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo a teatro.