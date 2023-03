Daniele Ravaglia "Bisogna rendere appetibile per i privati costruire in quelle aree"

"Il recupero di alcune aree dismesse, penso al’ex Staveco, è partito addirittura nel 2007. Sono passati sedici anni... Serve un’accelerazione". Daniele Ravaglia (foto), vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia e referente per il territorio di Bologna, chiede uno scatto.

Come Confcooperative come potrete dare un contributo?

"Gli studi che abbiamo chiesto a Nomisma e Fondazione Yunus vanno in questa direzione. Analizzare il problema, per dare soluzioni. Non è possibile che dal 2015 le case costino il 21 per cento in più e gli affitti siano schizzati in su del 66 per cento. Servono risposte sulla casa. Bologna non può essere una città solo per chi ha redditi alti...".

Che cosa propone?

"La rigenerazione urbana è fondamentale. Ma si deve cercare di velocizzare gli iter. Se non si dà una spinta a questi progetti, come si può pensare di rendere Bologna vivibile e inclusiva?".

L’amministrazione vi sta ascoltando in questo senso?

"C’è un dialogo aperto con l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani. Ci ha dato rassicurazioni sugli interventi dell’ Edilizia residenziale. Ha detto che porterà in giunta alcune nostre proposte per semplificare le procedure e velocizzarle. C’è bisogno di case in tempi ragionevoli".

Perché è così difficile procedere nel recupero di aree dismesse ferme da anni?

"Sono operazioni molto complicate. Ma c’è un tema, su tutti, che va considerato. E che, soprattutto Bologna, deve considerare: i costi".

Ci spieghi meglio...

"Inutile girarci attorno: il recupero di edifici dismessi e aree urbane, non è appetibile per gli investitori privati. Le aree libere sono molto più remunerative e, così, quelle da rigenerare restano ’in sonno’. Salvo nei casi in cui intervengono le cooperative che, non avendo scopo di lucro, partecipano a questi progetti".

Come rendere le aree da recuperare più economicamente appetibili?

"In primis va rivisto l’equilibrio tra edilizia libera e convenzionata. Senza questo riequilibrio, il rischio è che i fondi e i privati si tirino indietro. Da qui, si deve incrementare l’integrazione tra pubblico e privato".

Un’integrazione che finora non è stata sufficiente in città?

"La cooperazione è in grado di fornire risposte ai cittadini che hanno bisogno. Si occupa di progetti di rigenerazione sociale, culturale e di abitare sociale per aiutare le fasce più deboli, ma oggi Bologna ha bisogno anche di abitare standard. Le cooperative, da sole, però, non possono risolvere il problema dell’abitare ed è qui che è necessario l’intervento dei soggetti pubblici".

Un’idea, su tutte, per cogliere le opportunità delle aree dismesse e per riuscire a rispondere ai bisogni di tutta la popolazione?

"Credo sia necessario insistere su co-progettazione e co-programmazione. La cooperazione deve essere protagonista. Solo in questo modo potremo rispondere alla sfida della rigenerazione urbana e alla richiesta di nuovi alloggi. L’emergenza casa sotto le Due Torri deve finire".

Rosalba Carbutti