Daniele Silvestri porta in scena il lavoro realizzato in tour

Quando Daniele Silvestri lo scorso novembre era passato in concerto al Duse, qualcosa in effetti s’era capito. Nuove strofe, improvvisazioni, code elettriche e la richiesta di lanciare sul palco ami, storie, idee, semi buoni da far germogliare. Il cantautore, è chiaro, qualcosa stava impastando. Il risultato è un ‘Disco X’, il decimo in 29 anni di carriera, in uscita il 9 giugno. Sotto le Due Torri suonerà in anteprima dal vivo, perché Bologna è tra le quattro città con Roma, Napoli e Milano scelte per i concerti che anticipano l’arrivo dell’album nei negozi e sulle piattaforme streaming. Il quando è stasera, ore 21, data sold out da tempo, viste le premesse. Il luogo ovviamente è il Duse, via Cartoleria 42. Un annuncio dato con ‘viva e vibrante soddisfazione’ poco tempo fa sui social, prendendo a prestito le parole del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, spiegando che il tour Teatri22 alla fine aveva dato gli esiti sperati e che l’idea di trasformare un tour in studio di registrazione aveva funzionato. Validi anche gli ‘aiuti da casa’, visto che uno dei brani già rilasciati sulle piattaforme, ‘Tutta’, è in realtà il frutto di uno scritto arrivato durante il tour al cantautore da Paolo Poni, un pittore forlivese. Il resto è genio, ça va sans dire. Come ‘Intro X’, brano inroduttivo tutto giocato sulla voglia di fare una canzone ‘X’, con una musica ‘X’ e degli ospiti ‘X’ che poi, in fin dei conti, non sanno cosa dire. Situazionismo, direbbero quelli bravi, o banalmente quel genio di Silvestri. Ai due singoli nei giorni scorsi, più o meno all’improvviso, si erano aggiunti altri due brani rilasciati sulle piattaforme: ‘Scrupoli’ (c’è dentro un pochino di Bologna, in una simpatica citazione di Dalla sul finale) e ‘Il talento dei gabbiani’, realizzata con gli italobrasiliani Selton. Il resto della tracklist arriverà stasera. Per chi l’hanno scorso c’era, l’effetto sorpresa svanirà per lasciare spazio alla sensazione di aver assistito all’arte nel suo farsi e venire stasera, stessa spiaggiastesso mare, a constatarne il risultato finito, quella musica X. "E proprio in quella X – chiarisce Silvestri – sta il risultato di questa strana e appassionante equazione, e di questi intensi mesi di lavoro condiviso. Storie e canzoni inedite che nascevano, prendevano vita e forma, insieme a voi. Ora quel progress e quel work sono arrivati a conclusione. Il racconto fin qui sempre aperto, ora ha il suo finale".

Simone Arminio