Danilo Masotti e la morte della mamma, il post: “Ciao Concetta, ci siamo voluti tanto bene”

Bologna, 23 novembre 2024 - “A cosa stai pensando? A te. Queste sono state le ultime parole che mia mamma è riuscita a dire ieri sera, quando la situazione era già grave. Poi, il buio. È stata una notte lunghissima. Stamattina, alle 7,28, se n’è andata per sempre. Ciao, Concettella. Ci siamo voluti tanto bene”.

Un post commovente e una bellissima foto in primo piano di mamma Concetta: così Danilo Masotti inventore, proprio pensando alla madre affetta da tempo di demenza senile, del libro gioco ‘Smemorell’ (una sorta di Memory, con 42 tessere raffiguranti gli oggetti e le situazioni tipiche degli Umarells) ha salutato la madre morta questa mattina.

Masotti da tempo pubblicava sui sui social media i video con sua mamma Concetta “per sensibilizzare sulla demenza senile – aveva spiegato –, una malattia che spesso permette di mantenere intatti ricordi del passato e stimolare la memoria di mia madre”. E di lei aveva pubblicato sul web anche quella ricetta della torta all’ananas, scritta a mano da Concetta stessa, che aveva letteralmente conquistato tutti sui social, arrivando a essere anche protagonista di un articolo de La cucina Italiana.

"Non nascondo di essermi emozionato quando ho trovato la ricetta – aveva scritto in un post su Instagram –. A questo punto, preparate la torta in suo onore e inviatemi le foto, le pubblicherò". E dopo le centinaia di manifestazioni d’affetto ricevute per questa iniziativa, aveva confessato alla madre in un video: "Adesso ti dirò una cosa che ti fa un gran piacere: ho regalato a migliaia di persone la tua ricetta della torta all’ananas, e sono tutti lì che la fanno. L’hanno chiamata ‘Torta Concetta”.

Quel sorriso che aveva illuminato il viso e gli occhi di Concetta e la dolcezza di quel “Sarebbe contento anche il papà” rimarrà nei ricordi di tutti.