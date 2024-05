Danio Manfredini al Teatro Zeppilli con ’Divine’, storia maledetta fra gli emarginati di Parigi

Danio Manfredini, premio Ubu alla carriera 2023, una delle voci più intense del teatro contemporaneo, torna in scena per la Stagione Agorà oggi alle ore 21 al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento con ’Divine’, una sua personale interpretazione, accompagnata dai disegni da lui stesso realizzati, del romanzo dello scrittore, drammaturgo e poeta francese Jean Genet ’Nostra signora dei fiori’. Dalla complessità del romanzo Dario Manfredini estrae la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da prostituta travestita. L’incontro con Mignon, un ladruncolo, e con Nostra Signora dei Fiori, giovane assassina, segneranno la sua vita. Manfredini ha scritto questo canovaccio di sceneggiatura a fine anni ’90. Pensava di farne un film, invece diventò parte dello spettacolo teatrale Cinema Cielo, del 2003.