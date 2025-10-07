Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Bologna
CronacaDanneggia un'auto civetta della polizia con una sella, arrestato 21enne
7 ott 2025
FRANCESCO PANDOLFI
Cronaca
Danneggia un'auto civetta della polizia con una sella, arrestato 21enne

Il giovane era appena uscito dalla Questura dove era stato per accertamenti. Ha prelevato il sellino di una bicicletta parcheggiata in strada e ha iniziato a colpire il mezzo

Poliziotti durante i controlli (immagine di repertorio)

Bologna, 7 ottobre 2025 - Era stato accompagnato in Questura per accertare la sua posizione sul territorio nazionale, poiché sprovvisto di documenti. Una volta uscito, un giovane tunisino di 21 anni ha colpito e danneggiato un’auto civetta della polizia, venendo così arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato anche per furto aggravato. 

L’episodio è avvenuto pochi giorni fa in piazza Galileo Galilei. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti, il ragazzo ha prelevato la sella di una bicicletta parcheggiata in strada e ha colpito il mezzo in uso ai poliziotti. Il veicolo, al cui interno si trovavano dispositivi di riconoscimento come il segnalatore manuale e quello luminoso, ha riportato la rottura del finestrino e altri danni.

Gli agenti sono subito subito intervenuti. Il ventunenne è stato arrestato per danneggiamento e denunciato per il reato di furto aggravato.

