Danneggiamenti, rissa e fumogeni. Assolti otto tifosi della Fortitudo

Scontri, fumogeni, bombe carta prima della partita di basket al Paladesio, a Monza, tra tifosi della Fortitudo Bologna e Acqua San Bernardo Cantù: per quei fatti del 2019, erano finiti nei guai otto tifosi che, venerdì scorso, sono stati tutti assolti. Dopo l’istruttoria durata diversi anni, nella discussione dell’altro giorno al tribunale di Monza, davanti al giudice Roberta Russo, l’avvocato difensore Aldo Elia ha evidenziato l’insufficienza di prove a carico dei suoi otto assistiti della Fortitudo. Si tratta di ragazzi che, all’epoca dei fatti, avevano tra i 22 e i 35 anni, tutti di Bologna. Il giudice ha sposato la tesi del legale Aldo Elia. Subito dopo quei fatti, tutti e otto avevano avuto il daspo e due di loro anche la misura cautelare dell’obbligo di firma, che l’avvocato avevano fatto togliere non molto tempo dopo, nel 2020. In due casi, i daspo erano della durata di cinque anni (revocati poi in Cassazione), mentre negli altri sei casi i daspo avevano la durata di un anno. Gli imputati erano accusati a vario titolo di danneggiamento, travisamento, rissa, lancio di fumogeni: "Pare ci sia stato un lancio reciproco – spiega l’avvocato Elia , ho dimostrato in aula l’insufficienza di prove a carico miei clienti. Oggi, certo, c’è soddisfazione. Dopo il calvario giudiziario, durato sei anni, finalmente i miei assistiti hanno avuto giustizia e hanno dimostrato la loro estraneità ai fatti".

Chiara Gabrielli