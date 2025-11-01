Danni a un condominio, Comune condannato

Mala gestione politica a Granarolo: la denuncia del gruppo consiliare di minoranza Per Granarolo. A parlare il capogruppo Giorgio Pancaldi: "Nel consiglio del 27 ottobre è stato approvato un riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d’Appello che condanna il Comune al pagamento complessivo di oltre 206mila euro in favore del condominio di Piazza Bagnères de Bigorre a Quarto. Abbiamo espresso forte preoccupazione per questa vicenda giudiziaria, che rappresenta un caso di mala gestione politica e amministrativa".

"Tutto ha origine nel 2000 – ricorda Pancaldi –, quando l’amministrazione, guidata anche allora dal sindaco Ricci, decise di collocare il mercato sulla piazza pedonale antistante alcuni condomìni. Quella piazza, tuttavia, fungeva anche da solaio e copertura delle autorimesse e delle parti comuni sottostanti, e non era strutturalmente idonea a sopportare il peso dei mezzi pesanti. Il risultato fu inevitabile: infiltrazioni, danni strutturali e contenzioso giudiziario. In primo grado, il Comune fu riconosciuto responsabile con una condanna a versare 36mila euro. Ma invece di accettare l’esito, le amministrazioni di centrosinistra che si sono succedute hanno scelto di impugnare e proseguire nei ricorsi. La Corte d’Appello ora ha ribadito la responsabilità del Comune. L’importo iniziale di 36mila euro si è trasformato in una condanna definitiva da oltre 206mila, che verranno sottratti a servizi e investimenti pubblici".

"Le sentenze si rispettano e si applicano – replica il sindaco Ricci –, e così abbiamo sempre fatto, anche quando come in questo caso le riteniamo decisamente curiose e singolari. Il Tribunale, nel corso del tempo, ha nominato una perizia tecnica terza, che ha stabilito come la gran parte dei danni lamentati dal condominio non sia imputabile al Comune, bensì all’impresa costruttrice dell’epoca. Si tratta di un soggetto privato che non ha mai operato per conto dell’amministrazione, ma che ha sviluppato, in piena autonomia, l’intero comparto residenziale e venduto gli appartamenti. Poiché l’impresa è fallita a metà degli anni ’90, circa dieci anni prima dell’avvio di questa vicenda giudiziaria, nel terzo grado di giudizio, ribaltando la sentenza di secondo grado, siamo stati condannati a risarcire anche i danni riconducibili ai vizi costruttivi del costruttore. Prendiamo atto di questa curiosa conclusione e, pur non condividendola, ci assumiamo l’onere conseguente. Desidero infine ricordare che gli atti amministrativi relativi a quell’intervento furono approvati all’unanimità".

Zoe Pederzini