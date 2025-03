Danni alle colture nel Bolognese, anche i pappagalli nella lista nera

Bologna, 13 marzo 2025 – Anche i pappagalli si aggiungono alla lista di problematiche che gli agricoltori devono affrontare, insieme a ungulati, fagiani, oche selvatiche, nutrie, lepri, corvi, colombacci e persino pappagalli. A creare particolari problemi sono i ‘parrocchetti dal collare’.

I problemi causati dalla fauna selvatica

"Un fenomeno che, con l'avvicinarsi della primavera, si fa ancora più evidente – spiegano da Confagricoltura Bologna. I terreni appena seminati vengono presi d'assalto dai volatili, compromettendo interi raccolti senza che vi siano strumenti di prevenzione realmente efficaci".

L’associazione degli agricoltori sottolinea che, in particolare, "la gestione delle oche selvatiche è problematica perché la specie non è nemmeno cacciabile, lasciando gli agricoltori privi di soluzioni concrete”. Questo problema si aggiunge "a quello dei cinghiali che devastano i campi e rappresentano un pericolo anche per la sicurezza stradale. La presenza sempre più diffusa dei lupi contribuisce ulteriormente al problema, scendendo dalle zone collinari e montane in pianura non da oggi."

Richiesta di un piano di gestione della fauna

Il presidente Davide Venturi sottolinea "la necessità di un piano di gestione efficace per contenere l'impatto della fauna selvatica”.

"Nel corso del 2024 – sottolinea Venturi – sono state diverse centinaia le domande di indennizzo per danni da fauna selvatica presentate dagli agricoltori bolognesi, con ungulati e volatili tra le specie maggiormente responsabili dei danni in agricoltura".

"Servono piani di controllo adeguati per tutelare le aziende agricole e zootecniche, che non possono essere lasciate sole a fronteggiare il problema", rimarca Venturi, aggiungendo: "Un ulteriore nodo da sciogliere è la complessità delle procedure per ottenere i risarcimenti per i danni subiti. Oggi gli agricoltori devono affrontare un iter burocratico lungo e farraginoso, con un ritorno economico minimo rispetto ai danni effettivamente subiti."