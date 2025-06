Danni del tornado, da Roma arrivano 4 milioni

Ammontano a oltre 4 milioni le risorse che il Governo ha stanziato, nei giorni scorsi, in favore dei Comuni colpiti dal tornado che si abbatte nel luglio del 2023. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna secondo cui il denaro è destinato al ripristino o alla messa in sicurezza di coperture, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, sostituzione di lucernai danneggiati. Nel dettaglio sono 64 gli interventi ammessi al finanziamento: per questi sono stati messi a disposizione 4.834.228,79 euro dei quali 2.154.425 per il 2025 e 2.679.803,79 per il 2026.