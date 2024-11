Danni dell’alluvione 2023, in corso i lavori di asfaltatura

Sono partiti o sono in procinto di iniziare, nel territorio di San Giovanni in Persiceto, nuovi lavori di asfaltature su alcune vie comunali. E riguardano quelle vie che erano rimaste danneggiate dall’alluvione dello scorso maggio. I prossimi lavori, che sono eseguiti dalle 8,30 alle 17,30, riguardano le vie Garzolè, Sparate, Cento, Cassola e Bassa dove vige il divieto di sosta e il divieto di transito esclusi i residenti. Secondo il piano dell’amministrazione comunale, il cantiere in via Garzolè si concluderà oggi e riguarda il tratto compreso tra le vie Castelfranco e Ghiarone.

Da oggi e fino a giovedì, saranno eseguiti i lavori in via Sparate, nel tratto compreso tra le vie Castagnolo e Cassola di sotto. In via Cento i lavori sono in corso e la fine della nuova posa d’asfalto è prevista per venerdì 8 novembre. In questo caso è stata istituita la circolazione dei veicoli a senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo, per tutta la durata dell’intervento.

I lavori in via Cassola iniziano invece martedì e dureranno fino al 12 novembre nel tratto compreso tra le vie Castelfranco e Di Mezzo. Infine l’intervento in via Bassa è previsto da mercoledì fino al 13 novembre ed è compreso nel tratto tra le vie Di Mezzo e Mandria. Il ripristino della segnaletica orizzontale verrà eseguito successivamente.

p. l. t.