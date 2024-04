Danno e beffa, Vigevano multata

Una multa di 2.500 euro alla Elachem Vigevano, una di 417 euro e soprattutto la squalifica per una giornata dell’americano Xavier Johnson per l’Unieuro Forlì. Così si è pronunciato il giudice sportivo in ordine agli agitatissimi secondi finali della partita che domenica i romagnoli hanno vinto non senza fatica a Vigevano (80-85), assicurandosi il primo posto nel girone Rosso della serie A2 e negando ai ducali la gioia della salvezza anticipata. Tutto è scaturito dall’atteggiamento provocatorio dell’ala californiana che nel finale, dopo aver segnato il canestro della staffa, si è rivolto verso la tribuna con fare provocatorio generando la reazione del pubblico di casa. Umberto Zanichelli