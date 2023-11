Danza e musiche di Spagna . Trolese e Roverato a ‘Mico’

Questa sera alle 20.30 all’Oratorio di San Filippo Neri s’inaugura l’ottava edizione di MICO - Bologna Modern, il Festival per le Musiche contemporanee che quest’anno propone un nuovo viaggio in quattro concerti attraverso gli echi delle musiche mediterranee. I protagonisti della serata Ensueño Español trasportano nelle atmosfere ora vivaci, ora sognanti della tradizione spagnola grazie al connubio di musica e danza. Al pianoforte Axel Trolese, mentre la danza sarà affidata alla bailaora Marta Roverato, ambasciatrice del flamenco. Il duo proporrà le Danzas fantasticas op. 22 di Joaquin Turina, uno dei maggiori esponenti della nuova scuola musicale spagnola del Novecento, e a seguire Trolese eseguirà Canço i Dansa n. 6 di Frederic Mompou. Al cuore del programma l’esecuzione di alcune pagine di Iberia di Isaac Albéniz. Ad arricchire lo sguardo sul contemporaneo, Time changes the memory of things, un brano per ’pianoforte preparato’ scritto nel 2021 da Maurizio Azzan, che sarà presente in sala. Chiuderà il concerto Fantasia Bætica, composta da Manuel de Falla nel 1919.