Danza e sinfonica: il Comunale che verrà

di Pierfrancesco Pacoda

Con la lirica che andrà necessariamente in scena nello spazio Nouveau in Fiera ancora per qualche anno, l’‘avamposto’ della programmazione del Teatro Comunale di Bologna del Sovrintendente Fulvio Macciardi nel centro della città è affidato al Teatro Manzoni, con un cartellone sinfonico, 16 concerti, che, ancora più che in passato, assume un ruolo di testimonianza sociale, oltre che artistica. Un valore simbolico sottolineato dal fatto che nel 2024 la stagione della più importante istituzione culturale della regione verrà aperta il 14 gennaio, con l’Orchestra del Comunale, diretta da Oksana Lyniv per il primo di una serie di quattro omaggi al compositore Anton Bruckner, nel bicentenario della nascita. La direttrice musicale ucraina sarà impegnata il prossimo anno in quattro rappresentazioni, la successiva, dopo l’apertura, il 4 febbraio, è la Sinfonia n.2 in do minore per soli,coro orchestra detta Resurrezione di Gustav Mahler. Il 3 maggio, invece, si confronterà con una delle compositrici italiane di maggiore talento, Silvia Colasanti che porta a Bologna il suo trittico Arianna, Fedra e Didone. Proprio Oksana Lyniv è stata l’ispiratrice di una delle pagine in programma il 5 ottobre, Up in Flames, del compositore ucraino Eduard Resatsch, una ode, ha detto la direttrice, alla forza delle fiamme, sia quelle che rappresentano l’amore sia quelle che rappresentano la patria. Un programma disseminato, in maniera equilibrata, di importanti ricorrenze e di star.

Come il violinista americano Gil Shaham, che il 30 novembre, presente sempre Oksana Lyniv, sarà il protagonista del Concerto per Violino e Orchestra di Korngold. Altra celebrità annunciata è il baritono francese Ludovic Tézier, al centro, il 20 aprile di un Gala diretto da Daniel Oren. Il cantante interpreterà alcune tra le pagine più amate delle opere di Verdi, Puccini, Bizer, Giordano, Ponchielli e Leoncavallo. Altra ricorrenza il 6 giugno, quando verrà ricordato Busoni nei 100 anni dalla morte, con il suo Concerto in do maggiore per pianoforte, coro maschile e orchestra op. 39, con solista Vincenzo Maltempo e la direzione di Martijn Dendievel. Il 17 giugno torna Michele Mariotti con la Filarmonica del Comunale, che si esibirà anche il 9 dicembre con la direzione di Roberto Abbado. Acquisto degli abbonamenti dal 10 novembre presso la biglietteria di Largo Respighi e on line.

Ricca anche la stagione di danza, sempre presentata ieri ai cittadini e al pubblico del teatro in un gremito foyer Rossini alla presenza di alcuni protagonisti. Ecco dunque cinque titoli e l’apertura affidata il 9 maggio (replica il 10) alla compagnia Béjart Ballet Lausanne, nata nel 1987 per volere del grande coreografo Maurice Béjart, tra musica tradizionale indiana e le partiture del compositore greco Mikis Theodorakis. L’11 giugno è attesa la pianista Beatrice Rana, che suonerà a quattro mani con Massimo Spada la versione originale del 1913 del Sacre du Printemps di Igor Stravinskij per la coreografia La sagra della primavera di Uwe Sholz. Danza il Primo ballerino dell’Opera di Vienna Davide Dato. Di grande importanza la Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro della Scala, che ha formato artisti come Carla Fracci e Roberto Bolle e che sarà a Bologna con La fille mal gardée il 28 settembre, replica il 29. Prima volta al Comunale, il 29 novembre, per la compagnia giapponese pluripremiata, The Tokyo Ballet diretta da Yukari Saito. Chiusura il 28 dicembre con Les Étoiles, gala con stelle internazionali come lo spagnolo Sergio Bernal, presente in sala.

In vista dell’apertura a un nuovo pubblico, è stato aggiunto un nuovo settore con i prezzi più contenuti. Abbonamenti in vendita dal 23 novembre. Per il mondo della lirica, che avrà il suo debutto al Nouveau con Manon Lescaut di Giacomo Puccini il 26 gennaio, ieri in sala anche un entusiasta Jacopo Gassmann, regista del Macbeth di Verdi dal 12 aprile.

Tutte le informazioni e i programmi completi sono sul sito www.tcbo.it.