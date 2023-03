Dardust in due atti: "Uno show coraggioso"

di Francesco Moroni

Dardust, cosa deve aspettarsi il pubblico del Celebrazioni? "Uno spettacolo che difficilmente si vede in teatro. Uno show sovradimensionato, coraggioso, complesso, su cui abbiamo lavorato per mesi". Qualcosa da non perdere, insomma. Compositore, produttore, pianista, e non solo: Dario Faini, meglio noto come Dardust, è tra le menti più creative in attività (oltre 70 dischi di Platino e 500 milioni di streams). Pioniere della musica classica alternativa, i suoi lavori hanno accompagnato eventi mondiali come il Superbowl, l’NBA All Star Game, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Beijing 2022. Lo conferma anche l’ultima produzione: c’è lui dietro a Cenere, successo del rapper Lazza al Festival di Sanremo. Dardust arriva stasera alle 21 per portare dal vivo il suo ultimo lavoro Duality: un doppio album in cui si incontrano le due anime dell’artista, quella in piano acustico e quella elettronica.

Come si articola lo spettacolo?

"È in due atti: nel primo c’è un piano solo avvolto in un appartamento giapponese, che si affaccia su un giardino. Qui accadono una serie di cose in una dimensione onirica. È anche un omaggio a Hayao Miyazaki".

E il secondo atto?

"Porta il pubblico in una dimensione psichedelica, più contaminata. Il tutto rende lo spettacolo una sorta di colossal imponente".

Il teatro, come luogo, come si adatta a questo?

"Mi piace l’idea di portare in teatro qualcosa che altera lo spazio, ma è lo spettacolo che crea il luogo, con tutte le possibilità scenografiche del caso. Non si adatta".

Lei ha suonato in luoghi non usuali, come lo spettacolare concerto nel deserto dell’Arabia Saudita un anno fa, sotto le stelle.

"È stato un grande evento, molto emozionante".

Questo disco, invece, cosa racconta?

"E’ uscito lo scorso autunno e rivela le mie due anime, che vengono appunto riproposte nello spettacolo".

Una dualità che ha come sfondo l’immaginario giapponese?

"Sì, è un leitmotiv dello spettacolo. Ci sono una lanterna, due quinte giganti che entrano ed escono, e un samurai protagonista della parte ‘visual’ che compie un percorso, un viaggio. Il Giappone ha influito molto a livello simbolico e filosofico".

E per quello che riguarda il lavoro da produttore?

"È un percorso centellinato: cerco di fare il meno possibile, ma seguendo un criterio".

Più qualità che quantità?

"Quando mi piace un artista, si crea subito un legame speciale".

È stato così con Lazza nel caso di ‘Cenere’?

"Sì, un incontro riuscitissimo. Mi sono sentito libero di fare quello che volevo e anche lui mi ha dati molto input. Una combo spontanea".

Secondo lei oggi i generi musicali sono sempre più sfumati? "Io non sono avvezzo alle etichette, mi sento difficile da inquadrare. Alcuni mi riconoscono come produttore, altri più come artista: magari in futuro questo percorso fatto da due anime mi permetterà di arrivare a un’identità, a una sintesi di quello che ho fatto. Ma siamo in un’epoca fluida, e le etichette per me restano una gabbia".