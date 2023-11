Daria Biancardi e i Groove City tornano live per Fondazione Ant questa sera al Teatro Auditorium Manzoni (via dé Monari, 2) in una serata a favore delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica a casa dei malati di tumore e di prevenzione oncologica. Sul palco anche Fabio Ziveri alle tastiere, Pier Martinetti alla chitarra, Rita Girelli al basso, Andrea Scorzoni al sax e Federico Zardi alla tromba. Info e biglietti su Vivaticket.