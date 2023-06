Daria Teodora Rotaru, chi era la ragazza morta nell'incidente a Bologna

Zola Predosa (Bologna), 8 giugno 2023 – Aveva trascorso una serata con amici ed era diretta a casa Daria Teodora Rotaru, la diciannovenne di famiglia romena, morta sul colpo nell’incidente stradale accaduto l’altra notte sulla Nuova Bazzanese, a Zola Predosa. Lo schianto è avvenuto intorno all’una e mezza, a ridosso dell’uscita di Ponte Ronca secondo una dinamica non ancora chiarita e che è all’esame degli inquirenti.

Daria percorreva la superstrada in direzione di Casalecchio così come il secondo dei veicoli coinvolti nello scontro, un Fiat Ducato con a bordo due donne rispettivamente di 45 e 62 anni, anch’esse trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Andava invece in direzione opposta, verso Modena il terzo mezzo, una automobile di marchio Kia anch’essa coinvolta nella carambola che alla fine ha coinvolto tre automezzi.

Ad avere la peggio la Dacia Sandero sulla quale la vittima viaggiava da sola, devastata dallo schianto frontale con uno dei due mezzi. Saranno gli esiti dei rilievi dei carabinieri a stabilire l’effettiva successione dei fatti che hanno portato ad un esito tragico per la ragazza, che secondo quanto riferito dai famigliari era diretta a casa della mamma, residente a Casalecchio.

Terminate le scuole superiori, le Itis-Odone Belluzzi ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologia, la ragazza era attualmente impiegata come commessa in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Lame, a Bologna. Per ragioni di amicizia era spesso in Valsamoggia ed è probabile che l’incidente fatale sia avvenuto proprio di ritorno da uno dei centri abitati collegati con la città attraverso questo asse attrezzato teatro frequente di incidenti causati anche dalla velocità sostenuta.

Tutte valutazioni che saranno oggetto delle indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale arrivati subito dopo lo schianto su uno scenario che ha visto all’azione alcune ambulanze del 118, l’auto medica e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Zola, impegnati a liberare dalle lamiere le persone coinvolte. I sanitari del 118 hanno soccorso le due donne ferite e tentato in ogni modo di salvare la vita della ragazza. Ma ogni sforzo è risultato inutile. Per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti la circolazione sul tratto di Nuova Bazzanese coinvolta è stata interrotta con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria.