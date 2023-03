Dario Ballantini racconta il suo Dalla "Sarebbe una voce fuori dal coro"

Uno, nessuno, ma soprattutto centomila Dario Ballantini. Trasformista, mitatore, comico, volto televisivo, pittore. Ammiratore prima e amico poi di Lucio. La passione per l’artista Dalla in Dario è nata fin da bambino, così come quel talento incredibile di mettersi nei panni degli altri, restituendoci nella sua carriera esilaranti imitazioni. Questa sera sarà anche conduttore dello spettacolo Ciao- Rassegna Lucio Dalla, sul palco del Celebrazioni assieme a Mille.

Ballantini, cosa dobbiamo aspettarci da questa serata?

"Saranno dati premi che è giusto siano diversi da un premio canonico. Spero che si premierà il talento puro: qualcosa che assomigli alle qualità di Lucio".

Quali erano?

"La libertà totale nell’approccio artistico. Aveva assimilato i grandi musicisti ma si poneva in atteggiamento di grande libertà anche da se stesso: non voleva mi ripetersi, essere standardizzato. Ogni volta che ricantava una canzone la improvvisava da capo, quasi a non volersi annoiare. Sperimentava e lo faceva con quell’incertezza tipica degli artisti veri".

Nello spirito del premio c’è la valorizzazione dei talenti della scena musicale di oggi e dei giovani: Lucio sapeva trovarli.

"Ne ha lanciati tanti, era una persona generosa e capiva l’artisticità. Tanti nati sono dal suo fiuto, Ron, gli Stadio... Ci voleva proprio Dalla a farmi fare una cosa che non ho mai fatto: presentare una serata. Ma essendo una cosa che riguardava Lucio... per forza ho detto di sì (ride)".

Lei proprio di recente è venuto al Celebrazioni per lo spettacolo ’Da Balla a Dalla’ in cui si trasforma in Lucio.

"Racconta la passione che avevo per lui fin da bambino, anche come immagine da ritrarre: sono pittore e da allora conservo tutti i ritratti che lo riguardano. Quando nella vita ho avuto non solo l’onore di conoscerlo, e non mi ha affatto deluso, ma è stato anche mio sostenitore come pittore tanto da venire a cantare alla mostra per i miei 25 anni di attività, si è coronato un sogno che coltivavo fin da ragazzo. Quando è scomparso, ho pensato fosse giusto dedicargli uno spettacolo".

Ha una sua canzone preferita?

"Sono molto legato a Quale allegria, la prima canzone in cui Dalla iniziò a parlare della sua difficoltà di amare ed essere amato".

Che tipo sarebbe oggi Lucio?

"Sarebbe pronto a smitizzare i miti dei nostri tempi. Di sicuro sarebbe una importante voce fuori dal coro".

Letizia Gamberini