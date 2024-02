Daspo a cinque tifosi salentini

Cinque Daspo ai presunti autori degli scontri avvenuti in occasione del match Lecce - Bologna, giocato il 3 dicembre scorso. Prima del fischio di inizio, una settantina di tifosi salentini, a volto coperto e armati di sassi e bastoni, al passaggio del pullman con a bordo una quarantina di tifosi del Bfc, avrebbero colpito il mezzo con bottiglie di vetro, sassi e torce. Risultato: completa frantumazione di un vetro del pullman e il danneggiamento di due mezzi delle forze dell’ordine di scorta al gruppo. Tempestivo l’intervento della digos, che ha fermato due tifosi leccesi responsabili, di cui uno deferito in stato di libertà per travisamento e il porto di oggetti atti a offendere in occasioni di manifestazioni sportive, mentre l’altro arrestato in flagranza per essere stato parte attiva durante le violenze. A questi due soggetti, si aggiungono gli altri cinque individuati in seguito, che risponderanno dei reati di lancio di materiale pericoloso, di danneggiamento aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesione a pubblico ufficiale aggravata in concorso. Sono stati denunciati anche per travisamento e porto di oggetti di offesa in occasioni di manifestazioni sportive. Ai facinorosi è stato notificato il Daspo per una durata variabile dai due ai cinque anni con obbligo di firma in occasione degli eventi sportivi della squadra salentina. Continuano le indagini della polizia per individuare gli altri tifosi che hanno preso parte all’assalto.