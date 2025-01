Datalogic, commessa da 9 milioni

Datalogic, leader tecnologico globale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, si è aggiudicata un contratto di oltre 9 milioni di euro e un’importante partnership con "uno degli operatori logistici più importanti d’Europa, noto per la significativa presenza in alcuni tra i principali Paesi dell’Europa continentale nel settore pacchi, postale e dell’e-commerce".

Nel 2024, si legge in una nota, il fornitore di servizi logistici ha affrontato una sfida cruciale: la sostituzione di una flotta di dispositivi mobili, utilizzati per la scansione e la conferma di consegna dei pacchi. Questi dispositivi, ormai obsoleti, costituivano il cardine delle sue operazioni dal 2017. L’azienda ha così intrapreso una ricerca di mercato per individuare una soluzione duratura e la scelta si è orientata sul Memor™ 35 di Datalogic, appena lanciato nel corso del 2024 e riconosciuto "come il migliore mobile computer tra quelli valutati".

"Il Memor 35 – fa sapere Datalogic – non solo si è distinto in termini di prestazioni e affidabilità, incontrando perfettamente le esigenze operative del personale addetto alle consegne, ma si è anche affermato come la scelta più sostenibile. Grazie alla progettazione focalizzata sull’efficienza energetica e sulla responsabilità ambientale, questo mobile computer è perfettamente allineato con gli obiettivi di sostenibilità del partner di Datalogic".

Dopo test approfonditi sul campo, l’azienda bolognese si è così aggiudicata un contratto del valore di oltre 9 milioni, "grazie all’eccellenza dei dispositivi e a un approccio collaborativo che ha trovato pieno riscontro nella cultura del partner". L’implementazione inizierà nella primavera del 2025 e si concluderà entro la metà del 2027. Ogni corriere sarà dotato di un computer Memor 35 e dei relativi accessori per gestire con la massima efficienza oltre un milione di consegne quotidiane. Tutti i veicoli di consegna saranno equipaggiati con i supporti per la ricarica wireless Datalogic. Un’ampia gamma di servizi, tra cui Ease of Care per supporto post-vendita e riparazioni, completano il contratto.