Datalogic investe sui robot umanoidi

Datalogic investe in RoBee, il robot umanoide certificato per Industria 5.0. Lo si legge in una nota; Datalogic ha rilevato una quota di minoranza nel capitale di Oversonic Robotics. RoBee è in grado di svolgere mansioni che rischiano di compromettere la salute fisica e psicofisica delle persone e - secondo Datalogic - può apportare un "reale valore aggiunto" nel mondo manifatturiero e medicale, essendo in grado di svolgere svariate mansioni combinando diverse tecnologie, tra le quali il Safety Laser Scanner e sistemi di visione di Datalogic che gli permettono di muoversi ed interagire con gli operatori in totale sicurezza. "Siamo entusiasti di collaborare con Oversonic Robotics - spiega l’ad di Datalogic Valentina Volta (foto) - un’azienda italiana con una grande esperienza nella creazione di robot umanoidi basati su algoritmi d’intelligenza artificiale che permettono loro d’interagire in autonomia in ambienti condivisi con il pubblico e in ambito industriale di supportare le persone in molteplici mansioni".