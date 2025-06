Datalogic. Nasce il fondo per i funerali

Un fondo annuale di 10mila euro, per sostenere, nella tragica eventualità della morte di un dipendente, le spese per i funerali, con un contributo fino a 2.500 euro. L’istituzione del fondo è una delle novità inserite nell’accordo sindacale siglato ieri tra Datalogic di Lippo di Calderara e Rsu e Fiom-Cgil Bologna. Assieme a questa nuova voce, nell’intesa sono stati stabiliti smart working fino alla fine di quest’anno; l’impegno a non assorbire il futuro aumento previsto dal Ccnl fino a 50 euro; un incremento del contributo asilo nido a 45mila euro, a disposizione di tutto il Gruppo, con un tetto massimo pro-capite di 2.500 euro; l’aumento a 32 ore del monte ore per i permessi per visite mediche, a partire dal primo gennaio 2026. E ancora: per il congedo matrimoniale gli impiegati avranno la facoltà di usufruirne entro l’anno solare in cui è avvenuta la cerimonia; per il congedo parentale (facoltativo), dal primo settembre prossimo, per ogni figlio l’azienda integrerà la retribuzione fino all’80% per i primi tre mesi di congedo. Tra gli altri ’benefit, spiccano spese sanitarie e odontoiatriche; adozione di figli; matrimonio o divorzio; acquisto di auto o moto; libri scolastici dei figli; caparra per contratti di affitto. "Queste nuove misure di welfare – spiegano in una nota i sindacati – e le tutele normative introdotte migliorano la vita lavorativa e personale delle lavoratrici e dei lavoratori, consolidando le basi per la crescita". "L’accordo è frutto di un dialogo sociale maturo e responsabile che introduce importanti elementi di innovazione e miglioramento a tutela delle famiglie e dei dipendenti – scrive Datalogic –. Un’intesa che valorizza la professionalità e il benessere delle persone ed è particolarmente significativa perché il contratto integrativo per Datalogic non veniva rinnovato nella sua parte normativa dal 2018".

p. l. t.