Dati alla mano: i lavori più richiesti

Quante e quali le professionalità che le imprese cercano sul territorio bolognese? Una risposta arriva da Excelsior. Grazie allo strumento statistico, elaborato dal sistema delle Camere di commercio e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni mese è possibile consultare un’analisi previsionale sugli sbocchi occupazionali.

A marzo la domanda di lavoro è aumentata rispetto a febbraio scorso, con 9.310 entrate programmate dalle imprese (+2,5%). Rispetto a marzo 2023 le entrate crescono di 370 unità (+4,1%). Nel trimestre marzo - maggio 2024 si ha un totale di 27.490 opportunità di lavoro, il 2,5% in più rispetto le previsioni del precedente trimestre febbraio - aprile 2024 (26.830 posti). Nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili, mentre nel 73% saranno a termine (47% a tempo determinato 25% altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 73% nel settore dei servizi e per il 51% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Circa 3.100 assunzioni (pari al 33,4% del totale) riguardano giovani con meno di 30 anni, tra le figure high skills quelle maggiormente ricercate per questa fascia d’età sono i ’tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni’, i ’tecnici in campo ingegneristico’ e gli ’analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni’. Ancora in calo la difficoltà di reperimento, che interessa il 48,7% dei profili ricercati. La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la ’mancanza di candidati’ per il 32% delle entrate, con una quota molto superiore all’altra motivazione, la ’preparazione inadeguata’. Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 28% delle entrate previste: 1.130 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione; 800 Addetti alla vendita; 660 Addetti alla segreteria e agli affari generali.