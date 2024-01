Dati e previsioni: i lavori più richiesti

Grazie alle statistiche Camere di commercio e Anpal, ecco una previsione sugli sbocchi occupazionali. A gennaio la domanda di lavoro è quasi raddoppiata rispetto a dicembre (12.100 entrate programmate dalle imprese, +80,3%), anche se sono calate di 340 unità le entrate rispetto a gennaio ’23 (-2,7%). Il trimestre 2024 gennaio - marzo 30.650 opportunità di lavoro: il 7,6% in più rispetto le previsioni dicembre ’23 - febbraio ’24 (28.480 posti).Sarebbero per un 32% entrate stabili (27% contratti a tempo indeterminato e 5% apprendistato), per un 68% a termine (38% tempo determinato e 30% altri contratti a durata predefinita). Per i settori si prevede un 70% nei servizi, 50% nelle imprese sotto i 50 dipendenti, 30% per dirigenti, specialisti e tecnici, 26% per operai specializzati e conduttori di impianti e il 18% per professioni commerciali e dei servizi. Il 23% delle entrate sarà destinato a personale laureato, il 29% ai diplomati. Circa 3.900 assunzioni (31,9%) riguardano giovani under 30. Tra le figure high skills più ricercate in questa fascia d’età: “Tecnici dei rapporti con i mercati” (130), “Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni” e “Tecnici della salute” (110 entrate previste). In leggero aumento la difficoltà di reperimento (che interessa il 52,6% dei ricercati) più per “mancanza di candidati” (36%) che per “preparazione inadeguata” (14%). Tale difficoltà riguarda maggiormente 110 altri specialisti di educazione e formazione (un 89,1%), 170 operai alle macchine per lavorazioni metalliche e produzione minerali (87,6%), 330 operai specializzati addetti a rifiniture delle costruzioni (84,7%). Le figure professionali più richieste sono 3: esercenti e addetti in attività di ristorazione (1030), addetti a segreteria e affari generali (790), personale non qualificato in servizi di pulizia 780). Qui si concentreranno il 21% delle entrate previste.