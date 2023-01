Davia Bargellini Visite alle stanze ritrovate del Palazzo

Doppia visita, oggi alle 15.30 e alle 17 a Palazzo Davia Bargellini in Strada Maggiore 44, dal titolo Palazzo Davia Bargellini: una dimora riscoperta, a cura di Davide Scabbia. Il palazzo, uno degli esempi più significativi di architettura barocca bolognese, è tornato al suo splendore grazie ad un restauro eseguito dalla Fondazione Opera Pia Da Via Bargellini, proprietaria dell’edificio. È così emerso come l’adattamento dell’edificio a fini scolastici avesse comportato importanti modificazioni all’assetto distributivo delle stanze. Eliminate numerose sovrastrutture, è tornato alla luce il salone con l’affaccio su Piazza Aldrovandi. Prenotazione allo 051 236708.