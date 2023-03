David Bowie ci guarda Le nuove icone di Cheap

In via Irnerio e fino alla porta, in via Graziano, D’Azeglio, Marchesana, San Giacomo, Tartini, della Torretta. Da un po’ di giorni in queste vie bolognesi c’è David Bowie che vi guarda. E lo fa attraverso tutte le manifestazioni stilistiche di cui è stato capace, ma mediato dal sentire di artisti che hanno partecipato da tutto il mondo alla prima call di Icons, il nuovo progetto obituale di Cheap per poster dedicati a icone decedute. Prima fermata, quindi, David Bowie (fino alla fine di aprile), in questo spazio dove sfogare "la diffusa monossessione dei coccodrilli, il fanatismo rivolto ai defunti". Ma cosa significa esattamente questo nuovo concetto espositivo di Cheap, progetto dì di public art fondato da sei donne a Bologna nel 2013?

Racconta Sara Manfredi: "Nella comunicazione soprattutto digital, abbiamo una percezione che ci sia una lotta al coccodrillo più interessante, alle foto con il defunto o la defunta e i social hanno messo in evidenza una tendenza abbastanza feticista nell’elaborazione di questi lutti di massa di star del cinema o di rockstar". E aggiunge: "Ho scoperto che ci sono questi siti aggiornati di ora in ora, che comunicano la morte di vip, è un sintomo di quello che succede". All’open call, con una risposta di 240 applications da 19 paesi del mondo, dall’Italia, Cina, Sud America, Stati Uniti, è seguita una selezione con opere che ora si vedono nelle bacheche Cheap della città. E visto che Icons avrà un seguito, perché questa è solo la prima Icona celebrata, chi potrebbe essere la prossima? Forse Angela Landsbury, attrice che ha oltrepassato la sfera cinefila per diventare culto pop.

Benedetta Cucci