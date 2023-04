Davide, in coma dopo il pestaggio, papà Ferrerio: "Pena giusta, ma non mi consola"

Bologna, 22 aprile 2023 – Il massimo della pena prevista, e anche un po’ di più, tenendo conto di tutte le aggravanti del caso. Nicolò Passalacqua è stato condannato a vent’anni e quattro mesi (in abbreviato) per il tentato omicidio di Davide Ferrerio, 21 anni, che ha lasciato in coma irreversibile dopo averlo aggredito a pugni a causa di uno scambio di persona, lo scorso agosto a Crotone. E la famiglia di Davide, che da sempre chiede a gran voce giustizia per l’adorato figlio che non si sveglierà mai più e non ha perso quasi un’udienza, si concede una parentesi di sollievo. Fuori dal tribunale si lascia andare a un lungo, commosso abbraccio liberatorio.

Massimiliano Ferrerio, papà di Davide: come state?

"Soddisfatti, per quel che possiamo essere. Il giudice ha dato la massima pena possibile ed è stata persino più severa rispetto alle richieste formulate dalla Procura. Certo, baratterei in ogni momento la libertà di quel mostro con la guarigione di mio figlio, ma purtroppo non ho la bacchetta magica e mi devo accontentare di questa condanna".

Ci sono stati momenti di tensione in tribunale con i parenti dell’imputato, giusto?

"Sì, lo zio e la madre del ’mostro’ ci hanno minacciati di morte, in particolare hanno aggredito verbalmente mio figlio Alessandro. Evidentemente queste persone sono avvezze a comportamenti di questo tipo. Siamo poi sempre stati scortati dalle forze dell’ordine, che per fortuna sono intervenute subito. Abbiamo sporto querela direttamente in tribunale".

Questo è un primo punto fermo nella vicenda giudiziaria per quello che è successo a Davide. Seguirete anche il dibattimento per gli altri due imputati, che inizia a giugno?

"Non credo. Stiamo vivendo un turbinio di emozioni indescrivibile, siamo ancora sotto choc. E mi sono reso conto che ogni volta che rientro da Crotone, dopo avere seguito un’udienza, tornare al lavoro e alla vita di tutti i giorni è sempre più difficile, più emotivamente e psicologicamente complicato, oltre che fisicamente spossante. Perciò penso che per un po’ mi prenderò una pausa. Penso che una volta venivamo qui in vacanza, per rilassarci, era il nostro posto di mare preferito per stare in famiglia. Ora invece solo a sentire il nome ’Crotone’ mi vengono i brividi. Riesco solo a ricollegarlo alle cose terribili che sono successe qui a Davide. Non riesco a tollerarlo".

Stasera (ieri, ndr) andrete da Davide a raccontargli del processo?

"Torniamo troppo tardi. Ma le condizioni di Davide, ormai, sono irreversibili. Ogni giorno spero di vivere in un incubo, ogni notte vado a letto sperando di essere impazzito, che questa sia tutta un’allucinazione dovuta alla mia follia. Non è mai così. Ogni mattina mi alzo e Davide è ancora in quel letto d’ospedale. E la cosa più terribile è pensare che non gli è stato dato scampo, quello si è abbattuto su di lui con furia omicida, senza lasciargli il tempo di spiegare, di scappare. Ecco, io credo che in questi casi, quando si hanno di fronte mostri come quello, la rieducazione non esista. Tra vent’anni, quello potrebbe uscire e rifare quello che ha fatto a Davide. Non c’è tutela per i cittadini da uno come lui".