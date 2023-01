Davide Ferrerio aggredito a Crotone, chiesto il processo per 3 imputati

Davide Ferrerio è in coma da quest'estate

Bologna, 14 gennaio 2023 – Caso Ferrerio, pestato selvaggiamente e ridotto in coma irreversibile mentre era in vacanza: la Procura di Crotone chiede il processo per tre imputati.

Lo scrive oggi la Gazzetta del Sud, potrebbero quindi andare a giudizio Nicolò Passalacqua, il 22enne accusato di tentato omicidio per aver picchiato selvaggiamente Davide, scambiato per un'altra persona, nell'intento di “dare una lezione” allo spasimante di una sua amica 17enne che era stata contattata sui social da uno sconosciuto.

Oltre a lui, è stato chiesto il rinvio a giudizio per concorso anomalo in tentato omicidio nei confronti della madre della ragazza, per la quale l'accusa ipotizza un ruolo attivo nell'organizzazione della spedizione punitiva, sia per un cittadino di origine romena Andrej Gaju, di 34 anni che, secondo l'accusa, avrebbe partecipato attivamente alla spedizione. Nelle scorse settimane, la Procura per i minorenni di Catanzaro aveva disposto il giudizio immediato per la ragazza, da poco maggiorenne, che ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. Anche lei è accusata di concorso anomalo.

Il pestaggio e lo scambio di persona

Il giovane bolognese, secondo la ricostruzione dell'accusa, è finito dentro a quello che il gip di Crotone descrive come "un vortice della follia” nel quale una serie di coincidenze si sono susseguite. Tutto ha avuto origine da un scambio via social che la minorenne intraprende con un uomo di 31 anni di un paese della provincia di Crotone che si era invaghito di lei. Per approcciarla aveva utilizzato un falso account Instagram. La mamma dice quindi alla figlia di fissare un appuntamento per capire chi è l'uomo ma, secondo l'accusa, con l'intento di dargli una lezione. Per questo convince Passalacqua, che sapeva essere invaghito della figlia, a partecipare a quell'appuntamento.

A scatenare l'aggressione nei confronti di Davide, è poi quello che il gip definisce un "nefasto messaggio”. A mandarlo è il 31enne dopo essere venuto a contatto con il gruppo nel quale ci sono le due donne e Passalacqua. Capite le loro intenzione, manda un messaggio alla giovane per dire che indossa una camicia bianca. Lo stesso colore indossato casualmente da Davide.