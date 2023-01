Massacrato a Crotone, Davide Ferrerio in fin di vita: "Coma irreversibile". Processo rinviato

Davide Ferrerio, aggredito a Crotone

Bologna, 31 gennaio 2023 – Faccia a faccia, vittime e carnefice. Da una parte i genitori e il fratello di Davide Ferrerio, con la maglia con scritto ‘Giustizia per Davide’. Dall’altra, dentro la gabbia degli imputati, con un ghigno quasi di sfida sul volto, l’uomo che ha ridotto in fin di vita, in un letto di Rianimazione, il ventunenne, attaccato alle macchine e senza speranza. È iniziata ieri mattina, al tribunale di Crotone, l’udienza preliminare per Nicolò Passalacqua, il ventiduenne che ha colpito selvaggiamente il ragazzo, scambiandolo per uno spasimante della minorenne per cui provava un interesse. Imputata anche lei - ma di fronte al tribunale dei minori -, così come la madre Anna Perugino (che ha rinunciato ieri a comparire in videoconferenza) e il compagno di quest’ultima Andrej Gaju. Rispondono tutti di concorso anomalo in tentato omicidio. L’udienza davanti al gup Elvezia Cordasco è stata straziante fin dal primo momento. La mamma di Davide, Giusy Orlando, di fronte all’uomo che ha massacrato senza motivo suo figlio, ha avuto una crisi. E anche il papà del ragazzo si è sentito male. L’udienza è così stata sospesa. Per poi riprendere, con la costituzione delle parti civili. "La famiglia di Davide...