Davide Ferrerio in coma, il fratello: “Ora giustizia è fatta, a Crotone non torno più"

Bologna, 23 aprile 2023 – “Giustizia è stata fatta". Alessandro Ferrerio commenta così la condanna a vent’anni e 4 mesi (già comprensivi dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato) per Niccolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, che l’11 agosto scorso aggredì e fece finire in coma irreversibile suo fratello, Davide Ferrerio. Il 21enne del Bologna, colpito per un tragico scambio di persona, da quel giorno è in coma irreversibile.

Papà Ferrerio: “Pena giusta, ma non mi consola”

Da sinistra: Alessandro Ferrerio, mamma Giusy Orlando e il fratello Davide, in coma

Alessandro, cosa ha provato al momento della sentenza?

"Soddisfazione. Vent’anni e quattro mesi era il massimo che quel mostro poteva prendere. Posso dire, però, che non me lo aspettavo, pensavo che alla fine il pubblico ministero non avrebbe chiesto più di dieci anni. La verità è che gli avrebbero potuto dare anche dieci ergastoli, ma io comunque non riavrò più mio fratello. Se solo potessi, baratterei subito la libertà di quella persona in cambio della salute di Davide".

Venerdì fuori dal tribunale di Crotone c’è stato uno scontro acceso tra la sua famiglia e quella dell’imputato.

"È stata una giornata ai limiti dell’assurdo. Prima ci hanno provocato, poi sono partite le minacce. Il padre dell’imputato ha detto a mia madre ‘adesso ammazziamo anche l’altro tuo figlio’, riferendosi a me. Se non fossero intervenute le forze dell’ordine, che ci hanno scortato fino all’aeroporto, non so come sarebbe andata. Crotone era come la mia seconda casa, ma non ci torneremo più: loro si muovono in branco, ho paura".

La madre di Davide: “Lo Stato non ci ha lasciati soli”

Passalacqua venerdì era in aula, vi siete detti qualcosa?

"Sì, mi sono avvicinato per parlargli perché potrebbe essere mio fratello, lui e Davide sono quasi coetanei. Gli ho detto ‘ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai ammazzato un ragazzo perché eri nervoso’. Lui mentre gli parlavo ha sempre tenuto la testa bassa".

Cosa si aspetta per gli altri due imputati (la madre della ragazza e Andrej Gaju)?

"Per dimostrare la loro innocenza hanno chiesto il rito ordinario e questa cosa mi fa sorridere. Per quella donna mi aspetto una pena severissima, perché è una mamma, una mamma che organizza una spedizione punitiva, vede ammazzare un ragazzino e non fa nulla. Non dico che sia peggio di quel mostro, ma ci è molto vicina".

Com’è cambiata la sua vita da quell’11 agosto?

"Davide, oltre a essere il mio amato fratello, è il mio migliore amico. Noi facevamo tutto insieme, dall’andare insieme in palestra al giocare a calcio sotto casa, o farci una passeggiata. Sono tutte cose che io non riavrò mai più, posso solo andare nella clinica dove Davide è ricoverato e osservarlo lì immobile e inerme. Lo guardo e ogni volta, mi chiedo: perché?"