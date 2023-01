Davide Ferrerio, il Comune di Bologna parte civile: al via l’udienza per i tre imputati Davide sarà rappresentato in aula

Il Comune parte civile per Ferrerio Al via l’udienza per i tre imputati Davide sarà rappresentato in aula

Bologna, 27 gennaio 2023 – Anche Bologna si stringe a Davide Ferrerio, al suo destino ingrato, al dolore della sua famiglia Lunedì, all’udienza preliminare nel tribunale di Crotone, il sindaco Matteo Lepore chiederà di costituirsi parte civile per conto della città. In rappresentanza del Comune, sarà in aula Michele Campaniello, avvocato e capogruppo del Pd.

Si apre così il processo a carico di Nicolò Passalacqua, 22 anni, della quarantunenne ritenuta "mente" dell’agguato e del compagno di quest’ultima, 34 anni. Tutti accusati del tentato omicidio pluriaggravato (in concorso anomalo, anche con la figlia minore della quarantunenne, per cui si procede separatamente) del tifoso rossoblu che l’11 agosto scorso fu assalito per un tragico scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone. Davide, vent’anni, da allora è in coma. Irreversibile. Le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno. Le speranze di un miglioramento sono ormai svanite.

In aula però Davide, anche se non fisicamente, ci sarà. Le sue ragioni saranno presentate dall’avvocato Gabriele Bordoni, che oltre a costituirsi parte civile per conto della madre e del fratello del giovane (il padre è rappresentato dall’avvocato Fabrizio Gallo), ha ottenuto dal giudice l’autorizzazione a farlo anche a nome di Davide, grazie alla procura speciale affidatagli dai genitori.

Se gli imputati chiederanno di affrontare il processo con rito abbreviato, rischiano una condanna inferiore ai dieci anni (quella per tentato omicidio va dai 12 ai 24, cui andrebbe applicato lo sconto di un terzo, secondo la premialità del rito). Ma l’avvocato Bordoni anticipa che chiederà preliminarmente il rinvio dell’udienza, in assenza di scadenze cautelari stringenti. Il motivo è semplice quanto tragico: la vita di Davide è appesa a un filo che potrebbe spezzarsi a breve. Allora, "la sua tragedia non può subire un insulto processuale – sottolinea l’avvocato –, venendo trattata ora in termini da consentire conseguenze leggere per chi gli ha strappato la vita; si può e si deve attendere, anche per recuperare e inserire fra gli imputati pure il trentunenne che indicò la giovane vittima innocente al suo brutale aggressore".