Davide Ferrerio, disposta imputazione coatta per l’indagato: archiviazione respinta

Per approfondire:

Bologna, 22 marzo 2023 - Respinta la richiesta d’archiviazione e disposta l’imputazione coatta. È questa la risposta che arriva da Crotone per il trentunenne indagato nella vicenda del brutale pestaggio e tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese picchiato e rimasto in coma a causa delle botte per un tragico scambio di persona.

Ed è proprio il reale destinatario della “spedizione punitiva” nei confronti di un corteggiatore della fidanzatina di Niccolò Passalacqua a essere oggi coinvolto nel processo. Che vede già imputati appunto Passalacqua, il 22enne autore materiale del pestaggio, la quarantunenne madre della 17enne “contesa” (la giovanissima a propria volta comparirà il 5 aprile davanti al tribunale minorile) e Andrej Gaju, questi ultimi accusati di concorso anomalo in tentato omicidio.

Il processo per loro inizierà il 3 aprile: ma è probabile che verrà rinviato per poter unificarlo in un unico procedimento con il trentunenne.

Una battaglia, quella per l’imputazione del trentunenne, portata avanti con fermezza dai famigliari di Davide, in particolare la mamma Giuseppina Orlando, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni.