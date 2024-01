Davide Ferrerio è in coma dopo le botte, Martina evita l’arresto

Bologna, 31 gennaio 2024 – Martina Perugino continua il proprio percorso riabilitativo. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, che ha confermato la messa in prova in una struttura di Messina per la diciannovenne indagata per concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane bolognese aggredito l’11 agosto 2022 a Crotone per un tragico scambio di persona e da allora in coma irreversibile.

Davide Ferrerio con la mamma Giusy

La Cassazione aveva infatti annullato la sospensione del processo, su ricorso della Procura, ritenendo carenti le motivazioni del gup nel dispore appunto la messa in prova. Ieri però la misura è ripartita; la Procura aveva chiesto che fosse rimessa ai domiciliari. "Martina ha mostrato un comportamento collaborativo e rispettoso della legge durante il processo, intraprendendo un percorso di maturazione e crescita personale – sottolinea il suo avvocato Aldo Truncè –. Questa è la sua unica possibilità di riscattarsi e reinserirsi nella società".

Martina è la giovane ‘contesa’ tra Nicolò Passalacqua, autore del pestaggio di Ferrerio, e Alessandro Curto, che le scriveva sotto falso nome sui social. L’11 agosto, lei diede appuntamento a quest’ultimo, ma si presentò con Passalacqua, la propria madre Anna e il compagno di lei Andrej Gaju. Curto però deviò da sé le attenzioni, scrivendo (falsamente) in un messaggio di avere la camicia bianca. Che invece indossava Davide, lì per pur caso in attesa di un amico. "Martina non aveva la possibilità di prevedere l‘esito drammatico dell‘aggressione – ribadisce il suo avvocato –. E non voleva che accadesse. Il percorso che ha intrapreso l’ha portata a capire la gravità di quanto è successo".

"Un esito nefasto, che fa il paio con la perizia che potrebbe ribaltare in appello la condanna a Passalacqua (20 anni per tentato omicidio, ndr ) – così Massimiliano Ferrerio, papà di Davide –. Questa decisione è ingiusta. Quella ragazza ha architettato la trappola mortale in cui è caduto mio figlio. E non ha mai dimostrato pentimento: la sera dopo il fatto ballava su Tik Tok. Come si può favorire un percorso rieducativo? Si stanno favorendo gli aguzzini di mio figlio, anziché tutelare la vittima. Non credo più nella giustizia". La perizia su Davide sarà discussa tra i consulenti la prossima settimana. "Siamo fiduciosi che a il pm metta la faccia sulla posizione che ha tenuto in primo grado: altrimenti, ne rimarremmo quantomeno smarriti", riflette l’avvocato della madre di Davide, Gabriele Bordoni.