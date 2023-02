Davide Ferrerio, lo scambio di persona e il pestaggio. Processo in aprile per la ragazza dell’appuntamento

Davide Ferrerio, in coma dallo scorso agosto

Bologna, 16 febbraio 2023 - La ferocia e la tragedia di quell’11 agosto 2022. La storia di violenza che ha visto il bolognese Davide Ferrerio finire – dopo un pestaggio a Crotone – in coma irreversibile, ruoterebbe in grande parte attorno a lei. Quella giovane, all’epoca dei fatti 17enne, comparirà davanti al tribunale dei minori di Catanzaro il prossimo 5 aprile. Il gip ha fissato l'udienza del processo che si terrà con il rito abbreviato a seguito della richiesta avanzata dall'avvocato Aldo Truncé. La ragazza è accusata di concorso anomalo in tentato omicidio è al centro delle vicenda che ha portato all'aggressione di Ferrerio. La tragedia di Davide, le frasi choc "Il pugno ed è caduto come un salame" L’appuntamento La giovane, quella sera di agosto, aveva dato appuntamento ad un uomo di 31 anni che la stava 'corteggiando’ sui social utilizzando il falso profilo con il nome dell'ex fidanzato della ragazza. Per questo lei, all'epoca 17enne, si era recata nei pressi del Tribunale di Crotone accompagnata da alcuni parenti in una sorta di missione punitiva nei confronti dello spasimante. Secondo le indagini svolte dalla squadra Mobile la trappola era stata organizzata dalla madre della ragazza che avrebbe istigato anche Nicolò Passalacqua. Lo scambio...