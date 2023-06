Davide Ferrerio massacrato di botte: due anni in prova alla ragazza

Bologna, 8 giugno 2023 – La ragazzina che innescò l’aggressione a Davide Ferrerio dovrà affrontare due anni e mezzo di messa alla prova. Lo ha deciso la gup del tribunale per i minorenni di Catanzaro, Emanuela Folino. Oggi diciottenne, la giovane doveva rispondere di concorso anomalo nel tentato omicidio del bolognese di 21 anni aggredito a Crotone per un tragico scambio di persona e da allora in coma irreversibile.

Era l’11 agosto dell’anno scorso quando Nicolò Passalacqua, 22 anni e ad aprile condannato a venti per tentato omicidio, colpì Davide scambiandolo per il misterioso spasimante della ragazzina per cui pure lui aveva un debole. Il vero destinatario di tutta quella violenza si rivelò poi essere il trentunenne Alessandro Curto, che, attirato in trappola dalla madre della ragazzina in quella che l’accusa definì una vera e propria "spedizione punitiva", accorgendosi del reale scopo di quell’appuntamento fuggì e mandò alla giovane un messaggio con il suo profilo social falso, dicendo falsamente di indossare una "camicia bianca".

Innescando così lo scambio di persona con il povero Davide, lì per caso e del tutto ignaro, che portava disgraziatamente proprio quel capo d’abbigliamento. Il bolognese fu colpito con un calcio alle costole e un pugno alla testa da Passalacqua, che poi se ne andò lasciandolo a terra tramortito.

La ragazzina, difesa dall’avvocato Aldo Truncé, è stata processata con rito abbreviato; nei suoi confronti era già stata disposta la messa alla prova il 5 aprile scorso, ma ieri mattina il gup, dopo aver ascoltato il programma proposto dalle assistenti sociali e nonostante la contrarietà del procuratore dei Minorenni Maria Alessandra Ruberto, ne ha fissato la durata in due anni e sei mesi (questi ultimi già scontati). Il giudice ha inoltre revocato la misura degli arresti domiciliari, disponendo la scarcerazione della diciottenne, che ora si trova in una casa protetta a Messina. Lì svolgerà l’attività a favore di persone disabili, con l’obbligo anche di terminare gli studi e seguire i progetti di recupero proposti dalle assistenti sociali.

Comincia invece la prossima settimana il processo a sua madre Anna Perugino e al compagno Andrej Gaju, con rito ordinario: entrambi sono a loro volta accusati di concorso anomalo in tentato omicidio.

f. o.