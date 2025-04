Dazi, 1.256 imprese a forte rischio: "Sono metà dell’export regionale"

Se entrassero in vigore i dazi americani "1.256 imprese dell’Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili". Una misura che toccherebbe più di tutti i settori dell’automotive, della ceramica, della farmaceutica, del packaging e dell’agroalimentare, con prodotti unici come il vino e il Grana Padano. Eccellenze regionali che fanno parte del tessuto imprenditoriale e del Dna emiliano-romagnolo. Perché gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale, con il 12,5%. E anche perché l’Emilia-Romagna è la seconda regione esportatrice italiana, con il 16,2% dell’export nazionale, seconda solo alla Lombardia. Così Unioncamere spiega quali sono le aziende che hanno un indice di vulnerabilità più alto. Le imprese più colpite dai dazi americani, prima annunciati e poi ritirati dal presidente Usa Donald Trump, sono quelle "di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà dell’export dell’Emilia-Romagna, arrivando al 90% verso gli Stati Uniti", spiega Guido Caselli (a destra nella foto assieme a Veronesi), vice segretario di Unioncamere e curatore dello studio ’Dall’America all’officina’. In tutta la regione sono 5.788 le imprese che esportano verso gli Stati Uniti. L’automotive vale un terzo dell’export complessivo. La meccanica realizza un quarto di quanto viene venduto negli Usa. "Ma anche l’intera filiera verrebbe colpita", insiste Caselli. Una situazione che crea insicurezza negli imprenditori: "L’incertezza è peggio di una brutta notizia", dice Valerio Veronesi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna che spiega quanto peserebbe l’impatto degli eventuali dazi al 25%: "Per noi vale 500 milioni che rientrano dagli Usa, ma 13 miliardi che perdiamo, quindi 20 volte tanto. Dobbiamo sederci tutti insieme a un tavolo e parlare". Ipotesi. Ma prevenire, in questi casi di instabilità macroeconomia, è meglio che curare.

Nicholas Masetti