Dazi e clima, le incognite delle aziende

Se il vino è il nettare degli dei, la vendemmia è il lavoro e la passione che lo rendono possibile. Un antico rito a cielo aperto, che si è evoluto negli anni, ma che continua a rappresentare "il culmine di un lavoro portato avanti nel corso del tempo". E tra chi rimane scaramantico e chi invece già evidenzia i primi segnali incoraggianti, lungo i vigneti del nostro territorio ci si rimbocca già le maniche.

"La vendemmia è iniziata in anticipo quest’anno, complice un’estate piuttosto calda. I primi giorni di agosto hanno portato temperature più basse, in particolare durante la notte, creando un’escursione termica favorevole alla maturazione – spiega Lorenzo Tomesani della società agricola Cantina La Villa e associato Cia –. Il nostro cavallo di battaglia è il Pignoletto, ma spaziamo fino al Lambrusco, Cabernet, Incrocio Manzoni e Malbo Gentile". Ora, facendo tutti gli scongiuri del caso, "speriamo che il meteo rimanga dalla nostra parte per consolidare le buone prospettive, senza brutte sorprese. È come se lavorassimo in un laboratorio a cielo aperto e sempre esposto ai rischi climatici".

Intanto, mentre settembre fa capolino, nei vigneti si continua a lavorare senza sosta. "Ci sono alcune criticità nelle zone di pianura più fresche, dove il clima umido favorisce fenomeni di marcescenza, ma si tratta di situazioni circoscritte. Tutta la collina, invece, può vantare una qualità molto buona – sottolinea Paolo Monari dei Poderi delle Rocche e socio Coldiretti – con una produzione nella media: né abbondante né scarsa, ma una quantità equilibrata che promette un ottimo prodotto. Con la vendemmia proseguiremo fino all’inizio di ottobre: l’ultimo prodotto sarà il passito di Albana".

Ma non è finita qui. All’orizzonte dei vigneti di tutto il Paese incombe l’ombra dei dazi, che sembrano seminare ben più di una preoccupazione. "Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato extra-Ue per l’agroalimentare italiano, con un valore che nel 2024 ha sfiorato gli otto miliardi di euro – stimano da Coldiretti –. Il prodotto più colpito sarà il vino, prima voce dell’export, che subirà dazi per un impatto di oltre 290 milioni, cifra che rischia di salire ulteriormente in base all’andamento del dollaro".

Una criticità che conferma anche Marco Caliceti, vicepresidente di Confagricoltura Bologna e direttore dell’azienda vitivinicola Tizzano. "Gli Stati Uniti rappresentavano un mercato che stavamo cominciando a incrementare, ma purtroppo lo scenario attuale non ci favorisce. Vediamo come evolverà la situazione, rimanendo attenti e auspicando un cambio di passo".

A ogni modo, la vendemmia non sembra perdere la sua magia. Confermandosi un momento chiave "in cui si porta a frutto un’intera annata, seguita passo dopo passo e capace di rivelarsi sempre emozionante – continua Caliceti –. La grandinata di pochi giorni fa non ci voleva, ma nonostante questo siamo partiti con determinazione. Il nostro cavallo di battaglia? Ovviamente il Pignoletto".

Giorgia De Cupertinis