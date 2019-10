Bologna, 4 ottobre 2019 - «I dazi sulla Mortadella a breve potrebbero avere un impatto negativo forte sui nostri produttori. E anche in prospettiva non ci voleva proprio, dal momento che abbiamo lavorato molto sull’export negli Usa». Corradino Marconi, presidente del Consorzio Mortadella Bologna, commenta a caldo la prevedibile ricaduta sul mercato del salume-simbolo della nostra città dal dazio del 25% imposto sulla Mortadella e su diversi altri salumi. «La Mortadella Bologna IGP è uno dei prodotti alimentari italiani più famosi al mondo e maggiormente noti ai consumatori americani. L’imposizione del dazio avrà indubbiamente delle ripercussioni negative . L’effetto immediato di tale misura sarà, infatti, quello di far aumentare il prezzo di vendita, nel mercato americano, dagli attuali 15 dollari a circa 20 dollari al chilo a scaffale, penalizzando le nostre esportazioni negli Stati Uniti e favorendo la concorrenza sleale dei prodotti contraffatti ricorrendo al ben noto ‘italian sounding’», dice il presidente che confida ancora nella possibilità di scongiurare un così repentino effetto di prezzo.

Dai dati di Assica (l’associazione industriali delle carni e dei salumi) nel corso del 2018 le spedizioni di salami stagionati negli Usa hanno raggiunto le 600 tonnellate per un controvalore di 6 milioni di euro (+43,8% in quantità e +44,5% in valore), mentre gli invii di mortadelle si sono attestati a quota 683 tonnellate per oltre 3,7 milioni di euro (+25,6% in quantità e + 34,2 % in valore).

Le esportazioni di salami e mortadelle hanno rappresentato il 12,9% in quantità e l’8,4% in valore. Una quota in crescita. Un trend che è continuato anche nel primo semestre del 2019. «Negli Usa avevamo da poco registrato il marchio Mortadella Bologna e stavamo lavorando per affermare il valore di un prodotto di qualità», aggiunge Corradino Marconi che nel Consorzio di tutela e valorizzazione riunisce 27 produttori italiani. Circa il 16% della Mortadella Bologna viene esportata. Di questo 16% nove parti su dieci approdano sul mercato della comunità europea. Solo il restante finisce nei paesi extra Ue, e fra questi gli Usa. «In America conoscono un prodotto analogo ma molto più scarso: la chiamano ‘Boloney’. Contiamo sul fatto che la Mortadella Igp è di qualità veramente superiore».