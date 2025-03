Dazi Usa, l’allarme di Bombardieri: "A rischio 50mila posti di lavoro"

"I dazi degli Stati Uniti potrebbero portare a una perdita di quasi 50mila posti di lavoro, oltre a un importante danno economico". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell’assemblea generale dei candidati Rsu in Emilia-Romagna, in vista delle elezioni del pubblico impiego (14-16 aprile 2025), ha evidenziato numeri rilevanti sul tema: "In Italia si esportano beni verso gli Usa per circa 70 miliardi di euro, con 400mila lavoratori coinvolti, e settori colpiti più di altri: meccanica e automotive esporta 11 miliardi, quello agroalimentare circa 8, e quello della moda mi pare 5. Chiediamo un intervento del governo con l’Ue per salvaguardare esportazioni e occupazione."

Sulle elezioni Rsu, Bombardieri ha sottolineato l’urgenza di intervenire sui salari: "Secondo i dati più recenti, l’Italia è il Paese che ha perso di più in quanto a salari, con un calo del 17% del potere d’acquisto: il governo ha già stanziato un 2% per l’adeguamento salariale e chiediamo dunque di mettere in disponibilità immediata queste risorse e di rimuovere l’articolo 23. L’appuntamento delle elezioni è importante perché i nostri delegati andranno nei posti di lavoro a chiedere e a rivendicare queste scelte."

Sulle elezioni si è espresso anche Marcello Borghetti, segretario generale Uil Emilia-Romagna, uno dei relatori dell’assemblea, oltre a Giuseppe D’Aprile per Uil Scuola, Attilio Bombardieri per Uil Rua, Sandro Colobi per UilPa e Rita Longobardi per Uil FPL: "Le elezioni Rsu rappresentano un momento cruciale di democrazia e partecipazione, il pubblico impiego è la spina dorsale del paese. Di solito l’affluenza supera l’80-90%, spesso toccando il 100%, ben diversa dalle elezioni politiche. Ci aspettiamo un’alta partecipazione anche quest’anno".

Alice Pavarotti