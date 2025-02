Ddl sicurezza, in piazza i collettivi

L’appuntamento con la seconda manifestazione bolognese contro il Ddl sicurezza, dopo la ‘fiaccolata’ sotto la prefettura in piazza Roosevelt dello scorso 17 gennaio, è per sabato alle 15 in piazza XX Settembre. Diverse le realtà e i collettivi che hanno già aderito alla manifestazione, riunite sotto la sigla ‘Rete No Ddl sicurezza’. In Questura l’attenzione per questo appuntamento è alta, soprattutto per il numero dei partecipanti. La manifestazione verrà presentata stamattina da Làbas, in vicolo Bolognetti.