Ddl sicurezza, oggi il corteo di protesta in centro a Bologna: i bus deviati

Bologna, 22 febbraio 2025 – L’appuntamento è alle 15 in piazza XX Settembre. Arriveranno da tutta la regione i partecipanti alla manifestazione, indetta dalla rete ‘A pieno regime’, organizzata per contrastare il Ddl Sicurezza, attualmente in discussione in Parlamento.

Chi partecipa

Alcune migliaia di persone, è questa la proiezione, almeno stando all’adesione finora registrata: una cinquantina di realtà, tra associazioni e sindacati, hanno già detto che ci saranno.

Il percorso

E si ritroveranno oggi in piazza, per poi partire in corteo per il centro: la meta è piazza Maggiore, dove il serpentone arriverà dopo aver attraversato via Gramsci e via Amendola, per svoltare poi in via Marconi e da lì in via Barberia.

La camminata proseguirà in via Farini, piazza Galvani e via dell’Archiginnasio, per concludersi in piazza Maggiore.

Bus deviati

Ovviamente, per tutta la durata dell’iniziativa i percorsi abituali dei bus subiranno delle variazioni.

Il servizio d’ordine

Il servizio d’ordine predisposto dalla Questura, vista l’affluenza prevista, sarà adeguato all’esigenza.

I motivi della protesta

Per gli organizzatori, il Ddl Sicurezza “va fermato, perché attacca il diritto al dissenso e alle mobilitazioni, ma anche i diritti conquistati con le lotte del passato: dal diritto allo sciopero a quello di lottare per la casa e il benessere. Se passa questo Ddl ci sarà meno possibilità per tutti e tutte di migliorare le proprie condizioni di vita”.