De Akker, c’è la corazzata Brescia. Mistrangelo a caccia dell’impresa

Nuova sfida casalinga per la De Akker che, questo pomeriggio alle 17.15, nell’anticipo della 11esima giornata di campionato, scende in vasca ancora alla Carmen Longo per affrontare la capolista Brescia. Quella di quest’oggi è la prima di due sfide ravvicinate per la formazione di Federico Mistrangelo che sabato alle 17 è attesa dalla trasferta di Roma in casa del fanalino di coda Onda Forte. Curiosità vuole che nello scorso turno di campionato Brescia e Onda Forte abbiano incrociato le proprie strade, con i lombardi di Bovo che si sono nettamente imposti 22-6. Brescia attualmente prima insieme alla Pro Recco ha il secondo miglior attacco del campionato a quota 142 reti messe a segno e la seconda miglior difesa con appena 67 reti subite. La De Akker si troverà quindi di fronte quella che con Savona e Recco è una delle corazzate del campionato, ma c’è da essere sicuri che l’ex Stefano Luongo e compagni faranno di tutto per togliersi una grande soddisfazione. Sabato poi con l’Onda Forte si chiuderà questo fantastico 2024, anno che ha visto la De Akker salire da attore principale sul palcoscenico del campionato di serie A1 e il sodalizio del patron Alberto Vecchi conquistarsi per la prima volta l’accesso a una competizione europea.

La classifica: Pro Recco e Brescia 27, Savona 24, Vis Nova Roma 18, De Akker Bologna 15, Posillipo 12, Palermo e Florentia 11, Quinto e Trieste 10, Ortigia 9, Olympic Roma 5, Catania 3, Onda Forte Roma 1.

Filippo Mazzoni