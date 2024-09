De Akker, preparazione per partire forte. Mistrangelo: "I ragazzi sono già carichi"

Appena una settimana di lavoro con la squadra per altro non ancora al completo, ma anche tanta fiducia in un gruppo profondamente rinnovato e che è pronto a dare battaglia in tutte le vasche d’Italia e non solo. La De Akker continua a ritmi altissimi la preparazione in vista dell’avvio della stagione ufficiale. In questo fine settimana è arrivato sotto le Due Torri anche l’americano Tyler Abramson che si è messo agli ordini del confermatissimo Federico Mistrangelo, vero e proprio plus, insieme ad un società sempre molto attenta e vicina ai giocatori. "Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la preparazione. I ragazzi sono carichi, hanno voglia e anche nelle verifiche delle partitelle sono andati abbastanza bene – sottolinea proprio Mistrangelo –. Merito loro perché hanno seguito il programma di preparazione facendosi trovare pronti". Squadra pronta quindi per una partenza lanciata visti gli impegni importanti che attendono subito la De Akker. Squadra che, a fine mese, sarà in vasca nel girone di concentramento della prima fase.

"In effetti gli impegni che ci attendono iniziano già in questo primo mese di attività, ecco il motivo per cui abbiamo deciso di partire forte, mettendo lavoro fisico con palestra e nuoto, ma da subito anche allenamento con la palla – sottolinea il tecnico della De Akker –. Ho Urbinati in recupero, ma punto ad averlo pronto già per l’Eurocup che ci attende a fine mese": Unico vero assente è quindi Enrico Tringali, impegnato nei campionati Europei giovanili in corso a Burgas in Bulgaria, per una De Akker che ha cambiato decisamente pelle, con lo stesso budget della passata stagione e con l’intento di provare, con risultati ed entusiasmo, a coinvolgere la città. "Siamo una squadra molto diversa rispetto all’anno scorso, più lunga, più brillante nel nuoto, ma che unisce la qualità e l’esperienza dei veterani, con la grinta e la voglia di crescita dei più giovani", sottolinea l’allenatore. Una squadra che già è pronta a scendere in vasca, anzi stavolta in mare, per partecipare al torneo di Vico Equense, in programma da oggi al 6 settembre. "Abbiamo bisogno di giocare per trovare intensa e condizione. Sono sicuro che il torneo sarà importante proprio in previsione dei futuri appuntamenti per conoscerci meglio. Oggi affronteremo il Posillipo, quindi domani mattina ce la vedremo con l’Olympic Roma al mattino e nel pomeriggio con la Roma Vis Nova. Venerdì giocheremo invece le finali", conclude l’allenatore. Dopo Vico Equense la squadra sarà a Palermo, dal 15 al 17 settembre, per una serie di allenamenti congiunti con i siciliani. Poi, dal 27 al 29, è in programma il girone di qualificazione di Eurocup.

Filippo Mazzoni