De Angelis: "Parlo di guerra per restare umani"

Sarà in città domani, per presentare il suo ultimo film e incontrare il pubblico. Edoardo De Angelis ha firmato ’Comandante’ – protagonista Pierfrancesco Favino – scritto con Sandro Veronesi (sia il libro che la sceneggiatura) e diretto. Sarà al Pop Up Medica 4k per la proiezione delle 16,30 e incontrare il pubblico.

De Angelis, il suo è un film da guardare su un piano cinematografico e un piano teatrale. E’ d’accordo?

"Non ho una formazione di natura teatrale, la mia unica esperienza è stata l’opera, quando ho fatto Tosca al teatro San Carlo. Se c’è qualcosa di teatrale nel sommergibile è legato sicuramente a una coreografia necessaria di ogni gesto, ogni parola, movimento, perché la sincronicità in quel luogo è questione di sopravvivenza. Però se ci rifletto meglio penso che il riferimento al teatro sia molto sensato, perché anche per l’attacco aereo mi sono avvalso molto della mia esperienza con l’opera, legata a una sorta di lirismo anche del gesto più drammatico, appunto il gesto bellico. Le mie scelte sono per lo più fatte in maniera istintiva. Il mio mettere in scena è sempre al servizio di un’emozione, cerco sempre di trarre un distillato da quello che osservo negli esseri umani".

Nei personaggi c’è un bello studio sulla fisicità. Come ha diretto il comandante Todaro-Favino?

"Con Favino è come guidare una fuoriserie, avere a che fare con un purosangue. La parte più divertente è stata quella legata all’esplorazione reciproca di aspetti non conosciuti della sua stessa attitudine attoriale. È legato all’esperimento che non rientra nelle soglie, al gesto che è così tecnico da avere relegato la tecnica nell’oblio".

La storia è quella di Salvatore Todaro, comandante di un somergibile durane la seconda Guerra Mondiale, che scardina le facili partigianerie. Si può credere alla necessità della guerra ma riconoscere il diritto umano. Facile pensare alle guerre di questi giorni e a certe dinamiche.

"Purtroppo la recrudescenza di questi giorni ci mette davanti alla drammatica effrazione delle regole che anche la guerra dovrebbe avere. Si commettono crimini contro l’umanità, cose che Norimberga aveva sancito come illegali e si sperava di non dover più assistere a cose del genere. Quindi è ancora più importante ricordarsi che proprio in guerra, proprio sotto un regime fascista, c’è stato un uomo che ha disobbedito agli ordini, per ubbidire a delle leggi superiori. Perché la storia è il gesto di ogni uomo ed è quindi possibile restare umani. So che la storia è costellata di guerre e che esistono i soldati, so però anche che in guerra si è uomini, e in mare si è uomini di mare e si corre in soccorso delle persone inermi, anche in guerra. Punto. Perché nel mio Paese in tempo di pace, non sta accadendo?"

La colonna sonora è un bel contributo al film ed è firmata da Robert Del Naja, fondatore dei Massive Attack. Come l’ha coinvolto?

"È un musicista che ho sempre apprezzato. Un primo contatto lo avevamo avuto per la serie che ho fatto, ’La vita bugiarda degli adulti’ tratta dal romanzo di Elena Ferrante, per il quale ho preso alcuni brani dei Massive Attack. Mentre eravamo impegnati su quello gli ho parlato del film a cui stavo lavorando e l’ha molto incuriosito: rientrava in una dimensione di ricerca sonora che stava già portando avanti da anni e incontrava anche la sua attitudine militante".