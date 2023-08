Caso De Angelis e strage di Bologna, Meloni: “Non è mia competenza”

Bologna, 11 agosto 2023 – "La questione De Angelis? Non credo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione Lazio”. Taglia corto la premier Meloni, parlando per la prima volta dopo la lunga polemica innescata dall’ex Nar.

“La competenza è del presidente della Regione", ha aggiunto poi Giorgia Meloni a margine della riunione sul salario minimo a Palazzo Chigi.

La premier Giorgia Meloni parla dopo il caso De Angelis

"Che la Schlein mi abbia chiesto delle dimissioni di De Angelis e dei ristori è un parolone, abbiamo scambiato qualche battuta...”.

Cosa ha detto De Angelis

“So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini – era il contenuto del post pubblicato su Facebook da De Angelis -. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e 'cariche istituzionali’. E se io dico la verità, loro - ahimè - mentono” .

Le scuse

Qualche giorno dopo, in seguito all’incontro con il governatore del Lazio, Rocca, erano arrivate le scuse da parte di Marcello De Angelis, sempre sui social.

“Chiedo scusa a tutti quelli che ho offeso – scrive – L’unica mia certezza è il dubbio”.

Il responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Lazio specifica che le sue erano “riflessioni personali" e invece "ho trascinato tutti in un situazione dalle dimensioni per me inimmaginabili".