De Angelis e il post sulla Strage di Bologna. Il governatore Rocca: “Resta al suo posto”

Bologna, 8 agosto 2023 – Marcello De Angelis resta dov’è. “Manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale in Regione”, comunica il governatore del Lazio, Francesco Rocca. Questo dopo che il post-choc su Facebook dell’ex Nar, in merito alla Strage di Bologna: “Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano”, ha fatto infuriare mezza Italia (e forse di più).

Marcello De Angelis e il governatore Rocca

Il responsabile della comunicazione della Regione Lazio non si dimetterà quindi: “Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia”, ribadisce Rocca.

E ieri, l’ex Nar si è già scusato sui social: “Negli ultimi giorni ho espresso delle riflessioni personali sul mio profilo social, che sono invece diventate oggetto di una polemica che ha coinvolto tutti. Intendo scusarmi con quelli - e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine - a cui ho provocato disagi”.

Un messaggio di scuse che Rocca ha evidentemente valutato positivamente. “Dopo una lunga riflessione ho deciso perciò di comprendere e non allontanare una persona sinceramente addolorata e che, indubbiamente, è una valida risorsa per la mia struttura. Spero che le sue sentite scuse, già espresse sui social, arrivino a tutti quanti con la stessa forza e autenticità che ho percepito io”.