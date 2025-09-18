De Biase: "Non è percezione". E Lepore ’chiama’ le categorie

"Fa piacere che il sindaco dimostri di aver cambiato idea relativamente alla sicurezza, in particolare alla Bolognina. Considerata non solo percezione ma realtà quotidiana in cui i cittadini sono costretti a vivere". Gian Marco De Biase, consigliere comunale di Al Centro Bologna, punzecchia il primo cittadino Matteo Lepore sul fronte sicurezza: "Ricordiamo che, come scelta politica, all’ inizio del mandato non aveva voluto creare l’assessorato alla Sicurezza", terminando poi "per fare marcia indietro e, alla fine dello scorso anno, istituendolo nuovamente, affidandolo all’assessora Matilde Madrid". In questi anni, "la situazione non è migliorata – tuona De Biase –: i cittadini si sono sentiti sempre più abbandonati dalle istituzioni. E se non siamo per la militarizzazione della città, siamo però convinti che per garantire una vivibilità degli spazi comuni nei vari quartieri serva una maggior presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale".

La spaccata ai danni di una gioielleria in Piazza Cavour lunedì notte ha aperto un altro capitolo sul fronte della sicurezza in città, quello del centro storico. I commercianti sono preoccupati e chiedono a gran voce l’intervento delle istituzioni. Palazzo D’Accursio, dal canto suo, ha risposto presente alla ’chiamata’ dei suoi cittadini, puntando il dito contro il governo: "Il Comune sta facendo la propria parte – assicura il sindaco, in SalaBorsa a margine di un evento per esprimere solidarietà ai lavoratori della vertenza Yoox –. Ormai abbiamo messo 800 telecamere distribuite in tutti i punti della città. Le abbiamo raddoppiate rispetto allo scorso mandato".

In più, sono in arrivo nuovi agenti: "La prossima settimana presenteremo la riorganizzazione del corpo della polizia Locale, una cosa inedita perché il Comune dall’anno scorso assume 160 persone". Ora è "molto importante che il governo faccia la sua parte perché senza forze dell’ordine che lavorano di notte è davvero complicato salvaguardare la zona. Non basta avere solo le persone che lavorano sulla strada di giorno, abbiamo bisogno anche dei turni di notte". Il problema della sicurezza in centro esiste: "Noi ci siamo", dice Lepore e invita le associazioni di categoria. Tutto ciò avviene dopo la proroga delle zone rosse in Bolognina e in piazza XX Settembre disposto dalla Prefettura.

c. b.